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Министр образования Сербии ушел в отставку из-за стрельбы в школе

Министр образования Сербии ушел в отставку из-за стрельбы в школе

Киев • УНН

 • 1113706 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр образования Сербии Бранко Ружич ушел в отставку из-за стрельбы в начальной школе на прошлой неделе, в которой погибли восемь детей и охранник, на фоне общественного гнева из-за этого и другой массовой стрельбы уже через день. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Сербия находится в трауре из-за двух стрельб в школах.

Подозреваемые в обоих случаях - 13-летний парень и 20-летний мужчина соответственно - находятся под стражей.

Оппозиционные партии, обвиняющие правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения, призвали сторонников присоединиться к антиправительственному маршу в понедельник вечером в Белграде. Среди прочего они требовали отставки Ружича.

"Как ответственный и хорошо воспитанный человек, как профессионал в выполнении всех государственных обязанностей до сих пор, а также как отец и как гражданин Сербии, я принял рациональное решение уйти в отставку", — сказал Ружич.

После стрельбы на прошлой неделе правительство ввело ряд мер, направленных на предотвращение насилия в школах и уменьшение количества оружия у гражданских лиц.

Напомним

В Сербии распространено владение огнестрельным оружием, где популярны стрельбища, но для владения огнестрельным оружием требуются специальные разрешения.

Войны на Балканах в 1990-х годах на фоне кровавого распада Югославии также привели к тому, что в регионе циркулировало большое количество оружия.

Последний инцидент произошел менее чем через 48 часов после самой страшной стрельбы в школе в новейшей истории Сербии, когда 13-летний подросток убил девять человек, в том числе восемь однокурсников, в школе в центре Белграда в среду.

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