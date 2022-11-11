Міністр охорони здоров’я Німеччини попередив про зимову хвилю COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Цієї зими в Німеччині очікується сплеск випадків захворювання на COVID-19, заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, розкритикувавши плани чотирьох штатів щодо пом'якшення правил ізоляції для інфікованих людей, передає УНН посилаючись на dpa.
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Побоюючись, що кількість заражень може зрости, Лаутербах сказав: «Тоді ми матимемо ще сильнішу хвилю, ніж ми вже побоюємося, і ми напередодні більш заразного варіанта».
Регіональні адміністрації Баварії, Баден-Вюртемберга, Гессена та Шлезвіг-Гольштейна не отримали схвалення федерального уряду, додав Лаутербах у кулуарах парламентського засідання.
Ці штати, в яких проживає близько двох п'ятих населення країни, оголосили в спільній заяві раніше в п'ятницю, що вони планують скасувати національний п'ятиденний карантинний період, а це означає, що ті, хто має позитивний результат тесту, але почувається добре, можуть залишити свої будинки, якщо вони носитимуть маску.
Баварія має змінити свої правила вже у середу.
16 земель Німеччини, які мають значну автономію в реалізації обмежень.