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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Міністр охорони здоров’я Німеччини попередив про зимову хвилю COVID-19

Міністр охорони здоров’я Німеччини попередив про зимову хвилю COVID-19

Київ • УНН

 • 747438 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Цієї зими в Німеччині очікується сплеск випадків захворювання на COVID-19, заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, розкритикувавши плани чотирьох штатів щодо пом'якшення правил ізоляції для інфікованих людей, передає УНН посилаючись на dpa.

Деталі

Побоюючись, що кількість заражень може зрости, Лаутербах сказав: «Тоді ми матимемо ще сильнішу хвилю, ніж ми вже побоюємося, і ми напередодні більш заразного варіанта».

Регіональні адміністрації Баварії, Баден-Вюртемберга, Гессена та Шлезвіг-Гольштейна не отримали схвалення федерального уряду, додав Лаутербах у кулуарах парламентського засідання.

Ці штати, в яких проживає близько двох п'ятих населення країни, оголосили в спільній заяві раніше в п'ятницю, що вони планують скасувати національний п'ятиденний карантинний період, а це означає, що ті, хто має позитивний результат тесту, але почувається добре, можуть залишити свої будинки, якщо вони носитимуть маску.

Баварія має змінити свої правила вже у середу.

16 земель Німеччини, які мають значну автономію в реалізації обмежень.

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