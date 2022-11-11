Министр здравоохранения Германии предупредил о зимней волне COVID-19

Детали

Опасаясь, что количество заражений может возрасти, Лаутербах сказал: «Тогда у нас будет еще более сильная волна, чем мы уже опасаемся, и мы накануне более заразного варианта».

Региональные администрации Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Шлезвиг-Гольштейна не получили одобрения федерального правительства, добавил Лаутербах в кулуарах парламентского заседания.

Эти штаты, в которых проживает около двух пятых населения страны, объявили в совместном заявлении ранее в пятницу, что они планируют отменить национальный пятидневный карантинный период, а это значит, что те, кто имеет положительный результат теста, но чувствует себя хорошо, могут покинуть свои дома, если они будут носить маску.

Бавария должна изменить свои правила уже в среду.

16 земель Германии, обладают значительной автономией в реализации ограничений.