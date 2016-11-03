Міністр оборони України зустрівся з Послом Естонської Республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з Послом Естонської Республіки Ґертом Антсу. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони України.
"Між Естонією та Україною загалом та з моїм естонським колегою зокрема у нас склалися насправді дружні відносини.Ми маємо глибоке порозуміння щодо усвідомлення спільної загрози з боку Російської Федерації та розуміння, що лише спільними зусиллями зможемо протистояти ворогу", - зазначив С.Полторак.
У свою чергу Ґерт Антсу запевнив, що ставить собі за мету розвивати та поглиблювати естонсько-українські відносини, у тому числі на рівні оборонних відомств.
"Ми спостерігаємо за змінами, які відбуваються з Українськими Збройними силами за останні роки та готові усіляко сприяти в уже розпочатих реформах", — сказав він.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на сході України та можливі сфери поглиблення співробітництва. Також Міністр оборони України наголосив на необхідності продовження регулярних зустрічей, як ще одного свідчення тісних та дружніх стосунків між двома державами, що будуть лише зміцнювати співпрацю.