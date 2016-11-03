Министр обороны Украины встретился с Послом Эстонской Республики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны Украины С.Полторак встретился с Послом Эстонской Республики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны Украины.
Сегодня, 3 ноября, Министр обороны Украины С.Полторак встретился с новым Послом Эстонской Республики в Украине господином Гертом Антсу.
"Между Эстонией и Украиной в целом и с моим эстонским коллегой в частности у нас сложились действительно дружеские отношения. Мы имеем глубокое понимание относительно осознания общей угрозы со стороны Российской Федерации и понимание, что только совместными усилиями сможем противостоять врагу", - отметил С.Полторак.
В свою очередь Герт Антсу заверил, что ставит своей целью развивать и углублять эстонско-украинские отношения, в том числе на уровне оборонных ведомств.
"Мы наблюдаем за изменениями, которые происходят с украинскими Вооруженными силами за последние годы и готовы всячески содействовать в уже начатых реформах", - сказал он.
Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и возможные сферы углубления сотрудничества. Также Министр обороны Украины отметил необходимость продолжения регулярных встреч, как еще одного свидетельства тесных и дружеских отношений между двумя государствами, которые будут только укреплять сотрудничество.