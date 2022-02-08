Міністр оборони Резніков удруге захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков удруге захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Доповнив статистику. Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж...”, — написав Резніков.
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За словами міністра, почувається він добре, перебуває на самоізоляції, але в робочому режимі.
“Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю. Тож, по-перше, вам всім здоров‘я, бережіть себе і близьких!” — додав Резніков.
Нагадаємо
У 2020 році Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.