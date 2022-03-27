Міністр МЗС Туреччини: Україна повинна зрозумі, що ніколи не стане членом НАТО

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"Я вважаю, що Україна розуміє, що вона не стане членом НАТО. Цього не станеться жодним чином. Багато її союзників у Європі також були проти членства в НАТО. Проти України та членства Грузії в НАТО. Україна це добре розуміє", - заявив Мевлют Чавушоглу.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи розглядається придбання Туреччиною систем протиповітряної оборони наступного покоління С-400, Чавушоглу відповів, що вони отримали С-400, і угода була завершена.

З приводу новин у американських ЗМІ щодо того, що Туреччина може дати Україні С400 Чавушоглу сказав: "Цього питання на порядку денному немає. Ми цього не розглядаємо".

Додамо

18 лютого 1952 року Туреччина стала офіційним та повноправним членом НАТО.

Нагадаємо

Групи підводної оборони Туреччини знешкодили міну в протоці Босфор. Як показала експертиза, боєприпас виявився старого зразка.