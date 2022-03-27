Министр МИД Турции: Украина должна понять, что никогда не станет членом НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна понять, что никогда не станет членом НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкие СМИ.
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"Я считаю, что Украина понимает, что она не станет членом НАТО. Этого не произойдет никоим образом. Многие ее союзники в Европе также были против членства в НАТО. Против Украины и членства Грузии в НАТО. Украина это хорошо понимает", - заявил Мевлют Чавушоглу.
Детали
Отвечая на вопрос, рассматривается ли приобретение Турцией систем противовоздушной обороны следующего поколения С-400, Чавушоглу ответил, что они получили С-400, и сделка была завершена.
По поводу новостей в американских СМИ относительно того, что Турция может дать Украине С400 Чавушоглу сказал: "Этого вопроса в повестке дня нет. Мы этого не рассматриваем".
Добавим
18 В 1952 году Турция стала официальным и полноправным членом НАТО.
Напомним
Группы подводной обороны Турции обезвредили мину в проливе Босфор. Как показала экспертиза, боеприпас оказался старого образца.