Министр МИД Турции: Украина должна понять, что никогда не станет членом НАТО

Цитата

"Я считаю, что Украина понимает, что она не станет членом НАТО. Этого не произойдет никоим образом. Многие ее союзники в Европе также были против членства в НАТО. Против Украины и членства Грузии в НАТО. Украина это хорошо понимает", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Детали

Отвечая на вопрос, рассматривается ли приобретение Турцией систем противовоздушной обороны следующего поколения С-400, Чавушоглу ответил, что они получили С-400, и сделка была завершена.

По поводу новостей в американских СМИ относительно того, что Турция может дать Украине С400 Чавушоглу сказал: "Этого вопроса в повестке дня нет. Мы этого не рассматриваем".

Добавим

18 В 1952 году Турция стала официальным и полноправным членом НАТО.

Напомним

Группы подводной обороны Турции обезвредили мину в проливе Босфор. Как показала экспертиза, боеприпас оказался старого образца.