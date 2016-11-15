Міністр економрозвитку РФ О.Улюкаєв назвав себе жертвою провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв не вважає себе винним. Про це розповів його адвокат Тимофій Гриднєв, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
“Він не вважає себе винним, вважає, що став жертвою провокації, обов’язково дасть свідчення пізніше”, — сказав захисник.
Раніше повідомлялося, що слідство взяло з адвокатів заарештованого глави Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва підписку про нерозголошення обставин справи.