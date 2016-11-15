Министр экономразвития РФ А.Улюкаев назвал себя жертвой провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не считает себя виновным. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"Он не считает себя виновным, считает, что стал жертвой провокации, обязательно даст показания позже", - сказал защитник.
Ранее сообщалось, что следствие взяло с адвокатов арестованного главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева подписку о неразглашении обстоятельств дела.