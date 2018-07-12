Міністр економіки Мексики: переговори по NAFTA можуть поновитися в кінці липня

“На цьому тижні я спілкувався з представником США на торгових переговорах Робертом Лайтхайзером, і ми домовлялися про дату наступного засідання (по NAFTA), яке ми проведемо в Вашингтоні, і це, ймовірно, відбудеться в останній тиждень липня”, — сказав Гуахардо. Він не виключив, що в переговорах може взяти участь група фахівців, призначена обраним президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором. Політик переміг на виборах глави держави в Мексиці 1 липня.

Угода про північноамериканську зону вільної торгівлі між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992 році і набула чинності в 1994 році. На вимогу Дональда Трампа, який вступив на посаду президента США в січні 2017 року, сторони почали консультації щодо переукладання цієї домовленості на нових умовах. Трамп повідомив 1 червня цього року, що США не виключають згортання NAFTA і переходу на двосторонні домовленості з Канадою і Мексикою.

Як повідомляв УНН, Лопес Обрадор проведе зустріч з членами адміністрації Трампа в Мехіко.