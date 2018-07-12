Министр экономики Мексики: переговоры по NAFTA могут возобновиться в конце июля

“На этой неделе я общался с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, и мы договаривались о дате следующего заседания (по NAFTA), которое мы проведем в Вашингтоне, и это, вероятно, произойдет в последнюю неделю июля”, — сказал Гуахардо. Он не исключил, что в переговорах может принять участие группа специалистов, назначенная избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политик победил на выборах главы государства в Мексике 1 июля.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. Трамп сообщил 1 июня этого года, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой.

Как сообщал УНН, Лопес Обрадор проведет встречу с членами администрации Трампа в Мехико.