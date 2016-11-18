Міністр екології пообіцяв екоактивістам зустріч 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Громадська організація “Єдина сила”, представники якої вчора мітингували під стінами Мінприроди, домовились про зустріч з очільником відомства Остапом Семераком на 1 грудня. Про це повідомив організатор мітингу Валерій Алексанян, передає УНН.
Активісти мають на меті донести до міністра інформацію з регіонів щодо незаконної вирубки лісів, видобутку бурштину та халатного поводження з небезпечними відходами.
“До нас вийшло керівництво деяких департаментів, тому що нам сказали, що міністра і заступника міністра наразі на місці немає. Ми передали наші вимоги, ми добились, аби до нас вийшло керівництво і от на 1 грудня у нас запланована зустріч із міністром екології та природних ресурсів, на яку ми будемо передавати заклики від громадськості”, - зазначив він.
В.Алексанян також наголосив, що активісти вимагатимуть від міністра рішучих дій.
“Ми налаштовані радикально. Якщо нас не будуть чути, то ми будемо просто усіма можливими засобами вимагати відставки цього міністра. Тому що система рециклінгу вона вже є на часі, громадськість до неї готова, готова її підтримати, вона є необхідна. Адже коли вже сміттєзвалища почали накопичуватись навіть у жилих масивах, наприклад як полігон на Троєщині, де величезна кількість не тільки пластикової тари, а і небезпечних відходів, які мають утилізуватися в спеціальному режимі, то це вже просто катастрофа, на яку треба звертати увагу”, - підкреслив В.Алексанян.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.