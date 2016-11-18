Министр экологии пообещал экоактивистам встречу 1 декабря

Активисты имеют целью донести до министра информацию из регионов о незаконной вырубке лесов, добычи янтаря и халатного обращения с опасными отходами.

"К нам вышло руководство некоторых департаментов, потому что нам сказали, что министр и замминистра пока на месте нет. Мы передали наши требования, мы добились, чтобы к нам вышло руководство и вот на 1 декабря у нас запланирована встреча с министром экологии и природных ресурсов, на которой мы будем передавать призывы от общественности ", - отметил он.

В.Алексанян также отметил, что активисты будут требовать от министра решительных действий.

"Мы настроены радикально. Если нас не услышат, то мы будем просто всеми возможными средствами требовать отставки этого министра. Потому что система рециклинга она уже есть на времени, общественность к ней готова, готова его поддержать, она необходима. Ведь когда свалки начали накапливаться даже в жилых массивах, например как полигон на Троещине, где огромное количество не только пластиковой тары, а и опасных отходов, которые должны утилизироваться в специальном режиме, то это уже просто катастрофа, на которую надо обращать внимание ", - подчеркнул В.Алексанян.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере .