Мінімум 12 каналів: в Україні через кодування супутника посилять цифрове ТБ

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“Минулого року відбулося, ви всі про це знаєте кодування супутникового телебачення. Єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну, і зокрема сигналу немає на прикордонних територіях і для того, щоб продовжити дивитися українські канали мешканцям цих територій необхідно було купувати новий тюнер та сформулювати підписку зі щомісячною абонплатою одному з двох офіційних провайдерів”, — сказав Федоров.

За його словами, жителі прикордонних територій з Росією піддаються інформаційній пропаганді країни агресора.

“Ці проблеми першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової телемережі мультиплекс МХ-7 і сьогодні було прийняте рішення створити такий мультиплекс і виділити на нього кошти. Мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів мешканцям всієї країни, щоб кожен житель всіх населених пунктів, навіть найвіддаленіших дізнавався про життєві ситуації країни...”, — розповів міністр.

Доповнення

Раніше Президент України Зеленський та медіагрупи погодили запуск незакодованих версій українських телеканалів.