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Мінімум 12 каналів: в Україні через кодування супутника посилять цифрове ТБ

Київ • УНН

 • 28716 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. На засіданні Ради національної безпеки та оборони прийняли рішення щодо посилення сигналу цифрового ТБ по всій Україні. Тепер доступ до українських каналів буде забезпечено для жителів прикордонних територій. Про це під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Мінімум 12 каналів: в Україні через кодування супутника посилять цифрове ТБ

Цитата

“Минулого року відбулося, ви всі про це знаєте кодування супутникового телебачення. Єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну, і зокрема сигналу немає на прикордонних територіях і для того, щоб продовжити дивитися українські канали мешканцям цих територій необхідно було купувати новий тюнер та сформулювати підписку зі щомісячною абонплатою одному з двох офіційних провайдерів”, — сказав Федоров.

За його словами, жителі прикордонних територій з Росією піддаються інформаційній пропаганді країни агресора.

“Ці проблеми першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової телемережі мультиплекс МХ-7 і сьогодні було прийняте рішення створити такий мультиплекс і виділити на нього кошти. Мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів мешканцям всієї країни, щоб кожен житель всіх населених пунктів, навіть найвіддаленіших дізнавався про життєві ситуації країни...”, — розповів міністр.

Доповнення

Раніше Президент України Зеленський та медіагрупи погодили запуск незакодованих версій українських телеканалів.

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