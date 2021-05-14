Минимум 12 каналов: в Украине из-за кодирования спутника усилят цифровое ТВ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение об усилении сигнала цифрового ТВ по всей Украине. Теперь доступ к украинским каналам будет обеспечен для жителей приграничных территорий. Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"В прошлом году произошло, вы все об этом знаете, кодирование спутникового телевидения. Единый оператор цифрового вещания покрывает не всю страну, и в частности сигнала нет на приграничных территориях и для того, чтобы продолжить смотреть украинские каналы жителям этих территорий необходимо было покупать новый тюнер и сформулировать подписку с ежемесячной абонплатой одному из двух официальных провайдеров", - сказал Федоров.
По его словам, жители приграничных территорий с Россией подвергаются информационной пропаганде страны агрессора.
"Эти проблемы в первую очередь решает создание общенациональной цифровой телесети мультиплекс МХ-7 и сегодня было принято решение создать такой мультиплекс и выделить на него средства. Мультиплекс предоставит бесплатный доступ к, по меньшей мере, 12 цифровым телеканалам жителям всей страны, чтобы каждый житель всех населенных пунктов, даже самых отдаленных узнавал о жизненных ситуациях страны... ", - рассказал министр.
Дополнение
Ранее Президент Украины Зеленский и медиагруппы согласовали запуск незакодированный версий украинских телеканалов.