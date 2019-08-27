Мінфін залучив до бюджету понад 1,7 млрд грн на аукціонах ОВДП

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство фінансів України 27 серпня за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 1 770 325 549 грн, передає УНН із посиланням на сайт міністерства.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 серпня 2019 року, до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у наступному році НБУ пообіцяв стрімке зниження облікової ставки.

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