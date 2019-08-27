Минфин привлек в бюджет более 1,7 млрд грн на аукционах ОВГЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство финансов Украины 27 августа по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1 770 325 549 грн, передает УНН со ссылкой на сайт министерства.
"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 27 августа 2019 года, в государственный бюджет привлечено 1 770 325 549,46 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в следующем году НБУ пообещал резкое снижение учетной ставки.