Минфин привлек в бюджет более 1,7 млрд грн на аукционах ОВГЗ

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 27 августа 2019 года, в государственный бюджет привлечено 1 770 325 549,46 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в следующем году НБУ пообещал резкое снижение учетной ставки.