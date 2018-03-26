Мінфін відзначив позитивну тенденцію у співвідношенні боргів України до ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП вперше за 7 років зменшилося протягом року на 9,1 відсоткових пункти, що означає поступове наближення до оптимальних показників, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів.
“Співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП вперше з 2011 року зменшилося в порівнянні з попереднім роком (з 80,9% на кінець 2016 року до 71,8% на кінець 2017 року)”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у міністерстві, це говорить про те, що баланс поступово наближається до оптимального значення в 60% співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП. При цьому досягти цього вдалося завдяки низькому рівню дефіциту бюджету і, як наслідок, меншій потребі в запозиченнях.
Таким результатам сприяло встановлення чітких орієнтирів та бюджетних правил на середньостроковий період, в тому числі щодо рівня дефіциту державного бюджету. Позитивний вплив також мали нові підходи в управлінні державним боргом.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, минулого року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) порівняно з 2016 роком збільшився на 2,5% завдяки активізації внутрішнього споживчого попиту та високій інвестиційній активності.