Минфин отметил положительную тенденцию в соотношении долгов Украины к ВВП

“Соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП впервые с 2011 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом (с 80,9% на конец 2016 года до 71,8% на конец 2017 года)”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это говорит о том, что баланс постепенно приближается к оптимальному значению в 60% соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП. При этом достичь этого удалось благодаря низкому уровню дефицита бюджета и, как следствие, меньшей потребности в займах.

Таким результатам способствовало установление четких ориентиров и бюджетных правил на среднесрочный период, в том числе по уровню дефицита государственного бюджета. Положительное влияние также имели новые подходы в управлении государственным долгом.

Напомним, по данным Нацбанка, в прошлом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5% благодаря активизации внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активности.