Мінфін створює новий орган влади, який відповідатиме за державний борг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство фінансів України створює окрему агенцію, яка буде відповідати за державний борг. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет за результатами засідання уряду, передає УНН.
“Мінфін створює новий орган влади, окрему агенцію, яка буде відповідати за державний борг. Це, в принципі, правильна європейська політика. Ви знаєте, що є міністерства, які займаються формуванням політики, і гарною практикою вважається, коли ти береш і реалізацію політики виокремлюєш в окремий орган. Таким чином, дуже важливе, суттєве питання для України, робота з державним боргом, буде виокремлена, деполітизована, буде вестись більш професійно, як ми сподіваємось, і це також правильне рішення, яке, сподіваюсь, Верховна Рада прийме”, — сказав міністр.
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Як повідомляв УНН, раніше Дубілет заборонив закуповувати в уряд блокноти з золотим тисненням.