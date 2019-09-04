Уряд звільнив низку заступників ексміністрів, команду Мінфіну залишили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уряд звільнив низку заступників міністрів колишнього Кабінету міністрів, залишивши при цьому команду Міністерства фінансів. Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми звільнили велику кількість заступників міністрів, які працювали в минулому уряді. Це не якийсь конфлікт – це нормальний процес, оскільки команда змінюється, і велика частина заступників міністрів пішла, ми їх звільнили. Також ми перепризначили низку заступників міністра у Міністерстві фінансів, оскільки міністр залишилась працювати з минулого уряду. Ми довіряємо цій команді. І маємо намір з нею працювати", - зазначив Гончарук.
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Нагадаємо, Оксана Маркарова залишилась на посаді міністра фінансів України після зміни складу уряду.