Кабмін звільнив Супрун - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив рішення про звільнення першого заступника міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Пані Супрун точно так, пан Лінчевський також так. Це не якесь політичне звільнення, просто технічно змінюється команда в міністерстві. Тобто зайшов новий міністр, він буде формувати нову команду... Пані Уляна здійснювала свої повноваження в статусі першого заступника, тому так, звичайно, рішення про це сьогодні прийнято. За власним бажанням вони всі пішли, тому так, це правда”, — заявив Прем’єр.
Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. МОЗ очолила Зоряна Скалецька.