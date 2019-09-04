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Кабмін звільнив Супрун - Гончарук

Кабмін звільнив Супрун - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив рішення про звільнення першого заступника міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Пані Супрун точно так, пан Лінчевський також так. Це не якесь політичне звільнення, просто технічно змінюється команда в міністерстві. Тобто зайшов новий міністр, він буде формувати нову команду... Пані Уляна здійснювала свої повноваження в статусі першого заступника, тому так, звичайно, рішення про це сьогодні прийнято. За власним бажанням вони всі пішли, тому так, це правда”, — заявив Прем’єр.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. МОЗ очолила Зоряна Скалецька. 

Українські Національні Новини

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