Дубілет заборонив закуповувати в уряд блокноти з золотим тисненням
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закупівлі в уряд дорогої канцелярії. Закупати тепер будуть лише папір А4 і А5. Про це Дубілет повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Кабмін у режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них — із золотим тисненням. Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну — і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 і А5", - написав міністр.
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Нагадаємо, що український бізнесмен Дмитро Дубілет став міністром Кабінету міністрів 29 серпня 2019 року.
Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.