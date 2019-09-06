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Дубілет заборонив закуповувати в уряд блокноти з золотим тисненням

Дубілет заборонив закуповувати в уряд блокноти з золотим тисненням

Київ • УНН

 • 14858 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закупівлі в уряд дорогої канцелярії. Закупати тепер будуть лише папір А4 і А5. Про це Дубілет повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

"Кабмін у режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них — із золотим тисненням. Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну — і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 і А5", - написав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дубілет розповів про перші кроки у боротьбі з рейдерством

Нагадаємо, що український бізнесмен Дмитро Дубілет став міністром Кабінету міністрів 29 серпня 2019 року.

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