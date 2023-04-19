Мінфін продав військових облігацій на майже 250 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство фінансів України за час повномасштабної війни продало військових облігацій на суму понад 249,1 млрд грн. Про це повідомили в Мінфіні у відповідь на запит УНН.
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У міністерстві зазначили, що аукціони з продажу військових ОВДП стали дієвим інструментом підтримки економіки України та Збройних Сил України в умовах війни.
Там також нагадали, що через застосунок “Дія” українці вже придбали військових облігацій на понад 700 млн грн.
Нагадаємо
АРМА вкладе рекордну кількість арештованих коштів в обороноздатність України - понад 400 млн грн. Загалом Агентство вже витратило на фінансування оборонних потреб держави понад 1,2 мільярда гривень.