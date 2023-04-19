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Минфин продал военных облигаций на почти 250 млрд грн

Минфин продал военных облигаций на почти 250 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство финансов Украины за время полномасштабной войны продало военных облигаций на сумму более 249,1 млрд грн. Об этом сообщили в Минфине в ответ на запрос УНН.

Детали

В министерстве отметили, что аукционы по продаже военных ОВГЗ стали действенным инструментом поддержки экономики Украины и Вооруженных Сил Украины в условиях войны.

Там также напомнили, что через приложение “Дія” украинцы уже приобрели военных облигаций на более 700 млн грн.

Напомним

АРМА вложит рекордное количество арестованных средств в обороноспособность Украины - более 400 млн грн. В целом Агентство уже потратило на финансирование оборонных нужд государства более 1,2 миллиарда гривен.

Украинские Национальные Новости

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