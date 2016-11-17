Мінекономрозвитку презентувало бачення стратегії розвитку МСП 2020
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністерство економічного розаитку і торгівлі презентувало бачення стратегії розвитку МСП 2020, яка має шість напрямків. Представлення стратегії відбулося за участю першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"МСБ займає понад 98%, але складає лише близько 15% ВВП. Тому підтримка розвитку МСБ має потужні перспективи зростання. МСБ може створювати потужні ланцюги додаткової вартості та сприятиме значному розвитку ВВП", - сказав С.Кубів.
Зокрема, серед пріоритетів стратегії - удосконалення нормативно-правового інституційного середовища для МСП, покращення доступу МСП до фінансування, спрощення податкового адміністрування для МСП.
Також пріоритетами є популяризація підприємницької культури та розвиток людського капіталу, сприяння інтернаціоналізації МСП у контексті Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.