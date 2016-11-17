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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Мінекономрозвитку презентувало бачення стратегії розвитку МСП 2020

Мінекономрозвитку презентувало бачення стратегії розвитку МСП 2020

Київ • УНН

 • 10111 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністерство економічного розаитку і торгівлі презентувало бачення стратегії розвитку МСП 2020, яка має шість напрямків. Представлення стратегії відбулося за участю першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

"МСБ займає понад 98%, але складає лише близько 15% ВВП. Тому підтримка розвитку МСБ має потужні перспективи зростання. МСБ може створювати потужні ланцюги додаткової вартості та сприятиме значному розвитку ВВП", - сказав С.Кубів.

Зокрема, серед пріоритетів стратегії - удосконалення нормативно-правового інституційного середовища для МСП, покращення доступу МСП до фінансування, спрощення податкового адміністрування для МСП.

Також пріоритетами є популяризація підприємницької культури та розвиток людського капіталу, сприяння інтернаціоналізації МСП у контексті Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

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