Минэкономразвития представило видение стратегии развития МСП 2020
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли представило видение стратегии развития МСП 2020, которая имеет шесть направлений. Представление стратегии состоялось при участии первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"МСП занимает более 98%, но составляет лишь около 15% ВВП. Поэтому поддержка развития МСП имеет мощные перспективы роста. МСП может создавать мощные цепи добавленной стоимости и будет способствовать значительному развитию ВВП", - сказал С.Кубив.
В частности, среди приоритетов стратегии - совершенствование нормативно-правовой институциональной среды для МСП, улучшение доступа МСП к финансированию, упрощение налогового администрирования для МСП.
Также приоритетами являются популяризация предпринимательской культуры и развитие человеческого капитала, содействие интернационализации МСП в контексте Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС, усиление конкурентоспособности и инновационного потенциала МСП.