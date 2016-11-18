Мінекономрозвитку очікує інфляцію у 14% і зростання ВВП на 1% за підсумком року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі очікують, що за підсумком року інфляція становитиме близько 14%, а ВВП зросте на 1%. Про це під час години запитань до уряду повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Враховуючи позитивні тенденції ми очікуємо, що до кінця року ВВП зросте на 1%... Інфляція становитиме 14,1%, а можливо навіть і менше", - зазначив він.
Перший віце-прем’єр додав, що уряд розраховує на зростання ВВП у 2017 році на рівні 3%.
Нагадаємо, С.Кубів зазначив, що зростання ВВП на 1,8% у третьому кварталі цього року свідчить про відновлення економіки України.