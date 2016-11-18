Минэкономразвития ожидает инфляцию в 14% и рост ВВП на 1% по итогам года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Министерстве экономического развития и торговли ожидают, что по итогам года инфляция составит около 14%, а ВВП вырастет на 1%. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Учитывая положительные тенденции мы ожидаем, что к концу года ВВП вырастет на 1%... Инфляция составит 14,1%, а возможно даже и меньше", - отметил он.
Первый вице-премьер добавил, что правительство рассчитывает на рост ВВП в 2017 году на уровне 3%.
Напомним, С.Кубив отметил, что рост ВВП на 1,8% в третьем квартале этого года свидетельствует о восстановлении экономики Украины.