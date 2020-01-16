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Мінекономіки: конкурс на керівника "Укрспирту" стартував, але проводити його нікому

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило про старт конкурсу на посаду керівника ДП "Укрспирт". Про це УНН повідомили у пресслужбі міністерства.

Мінекономіки: конкурс на керівника "Укрспирту" стартував, але проводити його нікому

"На виконання вимог Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777, Мінекономіки оголошено конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", - йдеться у повідомленні.

Коли саме конкурс стартував - у Мінекономіки не уточнили. Однак розповіли, що персоналу з проведення конкурсного відбору й досі немає.

"Станом на сьогодні проводяться заходи із залучення професійних консультантів з добору персоналу для проведення конкурсного відбору керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, питання щодо конкурсу на посаду керівника ДП "Укрспирт" залишається не вирішеним з кінця минулого року, попри обіцянки чиновників, а саме - профільного міністра Тимофія Милованова. Останній виклав наказ про нібито старт конкурсу ще 1 листопада. Проте, за кілька тижнів - 3 грудня, виявилося, що конкурс так і не стартував.

У той же день міністр пообіцяв ЗМІ вирішити питання з початком конкурсного відбору за два-три дні та повідомити про це на своїй сторінці у Facebook. Однак, обіцянки він не стримав. Станом на 19 грудня інформації від Милованова з приводу відбору оприлюднено не було.

Попри нібито старт конкурсу, на сайті МЕРТ оголошення з цього приводу відсутнє. Досі не відомо, яким критеріям повинні відповідати потенційні конкурсанти. Умови проведення конкурсу - також не оприлюднені.

Ба більше, у Мінекономіки не знають, хто і на яких підставах буде здійснювати відбір майбутнього керівника стратегічного держпідприємства - ДП “Укрспирт”.

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