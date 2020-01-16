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Минэкономики: конкурс на руководителя "Укрспирта" стартовал, но проводить его некому

Киев • УНН

 • 24331 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило о старте конкурса на должность руководителя ГП "Укрспирт". Об этом сообщили УНН в пресс-службе министерства.

Минэкономики: конкурс на руководителя "Укрспирта" стартовал, но проводить его некому

"Во исполнение требований Порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2008 № 777, Минэкономики объявлен конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", - говорится в сообщении.

Когда именно конкурс стартовал - в Минэкономики не уточнили. Однако рассказали, что персонала по проведению конкурсного отбора до сих пор нет.

"По состоянию на сегодня проводятся мероприятия по привлечению профессиональных консультантов по подбору персонала для проведения конкурсного отбора руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", - сообщили в министерстве.

Напомним, вопрос о конкурсе на должность руководителя ГП "Укрспирт" остается нерешенным с конца прошлого года, несмотря на обещания чиновников, а именно - профильного министра Тимофея Милованова. Последний изложил приказ о якобы старте конкурса еще 1 ноября. Однако, через несколько недель - 3 декабря, оказалось, что конкурс так и не стартовал.

В тот же день министр пообещал СМИ решить вопрос с началом конкурсного отбора по два-три дня и сообщить об этом на своей странице в Facebook. Однако, обещания он не сдержал. По состоянию на 19 декабря информации от Милованова по поводу отбора обнародовано не было.

Несмотря на якобы старт конкурса на сайте МЭРТ объявление по этому поводу отсутствует. До сих пор не известно, каким критериям должны соответствовать потенциальные конкурсанты. Условия проведения конкурса - также не обнародованы.

Более того, в Минэкономики не знают, кто и на каких основаниях будет осуществлять отбор будущего руководителя стратегического госпредприятия - ГП "Укрспирт".

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