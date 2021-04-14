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Міндовкілля запропонувало церквам відмовитися від пластикових квітів у поминальні дні

Міндовкілля запропонувало церквам відмовитися від пластикових квітів у поминальні дні

Київ • УНН

 • 16426 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Міндовкіллі порадили відмовитися від використання пластикових виробів під час Великодніх свят, а також від пластикових пакетів. Про це йшлося на зустрічі очільника відомства з представниками церков і релігійних організацій, пише УНН з посиланням на повідомлення Мінестерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Цитата

“Головним рушієм змін у суспільстві залишається свідомість українців. Історично, значною мірою вплив на духовно-моральне виховання українців здійснювали саме церкви та релігійні організації. Тому Міндовкілля розпочинає діалог з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Духовне слово, це найкраще, що може вплинути на людей, сформувати моральні цінності українців, розповісти про важливість сталого споживання, відмову від пластикових виробів на Великодні свята та турботу про ближніх. Ми покладаємося на вашу підтримку у екологічному вихованні населення”, — сказав Роман Абрамовський.

Деталі

Так, серед основних напрямких співпраці Міндовкілля та Ради церков, Абрамовський назвав відмову від пластикових квітів у поминальні дні, адже вони не підлягають переробці, а їх спалення забруднює повітря.

Окрім того, в відомстві пропонуть відмовитися від використання пластикових пакетів. Замість них користуватися багаторазовими торбинками, що дозволить зменьшити засмічення довкілля та водойм. Також застерігають від спалення сухого листя та трави, яке призводить до пожеж в екосистемах.

Нагадаємо

УНН писав, як не захаращувати свій дім та прибудинкову територію у період карантину.

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