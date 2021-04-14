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Минсреды предложило церквям отказаться от пластиковых цветов в поминальные дни

Минсреды предложило церквям отказаться от пластиковых цветов в поминальные дни

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Минсреды посоветовали отказаться от использования пластиковых изделий во время Пасхальных праздников, а также от пластиковых пакетов. Об этом шла речь на встрече главы ведомства с представителями церквей и религиозных организаций, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минестерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Цитата

“Главным двигателем изменений в обществе остается сознание украинцев. Исторически, в значительной степени влияние на духовно-нравственное воспитание украинцев осуществляли именно церкви и религиозные организации. Поэтому Минсреды начинает диалог с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. Духовное слово, это лучшее, что может повлиять на людей, сформировать нравственные ценности украинцев, рассказать о важности устойчивого потребления, отказ от пластиковых изделий на Пасхальные праздники и заботу о ближних. Мы полагаемся на вашу поддержку в экологическом воспитании населения”, — сказал Роман Абрамовский.

Детали

Так, среди основных направлений сотрудничества Минсреды и Совета церквей, Абрамовский назвал отказ от пластиковых цветов в поминальные дни, ведь они не подлежат переработке, а их сожжение загрязняет воздух.

Кроме того, в ведомстве предлагается отказаться от использования пластиковых пакетов. Вместо них пользоваться многоразовыми сумками, что позволит уменьшить засорение окружающей среды и водоемов. Также предостерегают от сожжения сухих листьев и травы, которое приводит к пожарам в экосистемах.

Напомним

УНН писал, как не загромождать свой дом и придомовую территорию в период карантина.

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