Милованов назвав топ-5 областей з найвищим рівнем зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. До п’ятірки областей з найвищим рівнем зайнятості у міській місцевості входять Київська, Харківська, Черкаська, Дніпропетровська та Закарпатська області. Про це міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Топ-5 областей за рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років у міській місцевості: 62,6% - найвищий рівень у місті Києві, 61,8% - Харківська, 60,5% - Черкаська, 60% - Дніпропетровська та Закарпатська", - написав Милованов.
Міністр також зазначив, що у сільській місцевості за показником рівня зайнятості населення лідирують Луганська (68,7%), Сумська (63,4%), Чернівецька (63,3 %), Херсонська (62%) та Харківська (59,8%) області.
"Цифри показують, що порівняно з іншими регіонами - населення Харківської області найбільш зайняте у міській та сільській місцевостях - в середньому 62%", - додав він.
"Ми плануємо легалізувати та спростити пошук роботи на ринку праці через нове трудове законодавство. Це дозволить кожному українцю працювати на тих умовах, які найбільш зручні для нього. А "сірий" ринок праці - виведе з тіні", - наголосив Милованов.
Нагадаємо, в Україні рівень безробіття скоротився з 8,9% до 8,5%.