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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 27267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105673 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 87063 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Милованов назвал топ-5 областей с самым высоким уровнем занятости

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В пятерку областей с самым высоким уровнем занятости в городской местности входят Киевская, Харьковская, Черкасская, Днепропетровская и Закарпатская области. Об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Топ-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет в городской местности: 62,6% - самый высокий уровень в Киеве, 61,8% - Харьковская, 60,5% - Черкасская, 60% - Днепропетровская и Закарпатская", - написал Милованов.

Министр также отметил, что в сельской местности по показателю уровня занятости населения лидируют Луганская (68,7%), Сумская (63,4%), Черновицкая (63,3%), Херсонская (62%) и Харьковская (59,8% ) области.

"Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%", - добавил он.

"Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда - выведет из тени", - подчеркнул Милованов.

Напомним, в Украине уровень безработицы сократился с 8,9% до 8,5%.

Украинские Национальные Новости

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