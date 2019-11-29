Милованов назвал топ-5 областей с самым высоким уровнем занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В пятерку областей с самым высоким уровнем занятости в городской местности входят Киевская, Харьковская, Черкасская, Днепропетровская и Закарпатская области. Об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Топ-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет в городской местности: 62,6% - самый высокий уровень в Киеве, 61,8% - Харьковская, 60,5% - Черкасская, 60% - Днепропетровская и Закарпатская", - написал Милованов.
Министр также отметил, что в сельской местности по показателю уровня занятости населения лидируют Луганская (68,7%), Сумская (63,4%), Черновицкая (63,3%), Херсонская (62%) и Харьковская (59,8% ) области.
"Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%", - добавил он.
"Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда - выведет из тени", - подчеркнул Милованов.
Напомним, в Украине уровень безработицы сократился с 8,9% до 8,5%.