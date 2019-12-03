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Милованов назвав області з найнижчою заробітною платою

Київ • УНН

 • 14175 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав п’ять областей з найнижчою середньомісячною заробітною платою в Україні. На першому місці — Чернівецька область з заробітною платою в 7885 грн. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Статистика дня. Найнижча середньомісячна заробітня плата по областям: Чернівецька — 7 885 грн, Херсонська — 8 020 грн, Тернопільська — 8 098 грн, Чернігівська — 8 130 грн, Кіровоградська — 8 222 грн”, — написав міністр.

Нагадаємо, Милованов назвав міста з найвищою заробітною платою.

Також нагадаємо, Милованов назвав топ-5 областей з найвищим рівнем зайнятості.

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