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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 27239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 87042 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105259 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117203 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147055 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147753 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Милованов назвал области с самой низкой заработной платой

Милованов назвал области с самой низкой заработной платой

Киев  •  УНН

 • 14175 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал пять областей с самой низкой среднемесячной заработной платой в Украине. На первом месте — Черновицкая область с заработной платой в 7885 грн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Статистика дня. Самая низкая среднемесячная заработная плата по областям: Черновицкая — 7885 грн, Херсонская — 8020 грн, Тернопольская — 8098 грн, Черниговская — 8130 грн, Кировоградская — 8222 грн”, — написал министр.

Напомним, Милованов назвал города с самой заработной платой.

Также напомним, Милованов назвал топ-5 областей с высоким уровнем занятости.

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