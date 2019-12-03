Милованов назвал области с самой низкой заработной платой

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал пять областей с самой низкой среднемесячной заработной платой в Украине. На первом месте — Черновицкая область с заработной платой в 7885 грн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.