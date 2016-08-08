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Міліціонера, який перейшов на бік "ДНР", судитимуть заочно

Міліціонера, який перейшов на бік "ДНР", судитимуть заочно

Київ • УНН

 • 6603 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Слідчим управлінням прокуратури Донецької області спрямовано до суду обвинувальний акт для заочного засудження колишнього правоохоронця за співпрацю з терористичною організацією “ДНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У квітні-червні 2014 року, коли місто Краматорськ було окуповане терористами “ДНР”, 29-річний оперуповноважений карного розшуку Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області погодився на пропозицію свого колеги, якого терористи призначили на посаду начальника відділу міліції, та став його заступником.

Міліціонер-зрадник вилучав у жителів Краматорська вогнепальну зброю, якою ті володіли на законних підставах, та передавав її учасникам “ДНР”. Для приховування злочинної діяльності терористів, він надав вказівки працівникам чергової частини не доповідати до ГУМВС України в Донецькій області про кримінальні правопорушення, які вчинялися в той час на території міста.

Крім того, 19 травня 2014 року чоловік разом з “начальником міськвідділу міліції” та кількома озброєними бойовиками, погрожуючи вогнепальною зброєю, незаконно проникли до автосалону “Талисман” та за допомогою евакуаторів вивезли майно на загальну суму близько 6 млн грн.

Після звільнення міста від бойовиків, вказаний працівник міліції втік. Наразі він продовжує перебувати на тимчасово окупованій бойовиками території та працювати на терористів.

За вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення або участь в терористичній групи чи терористичній організації), ч.4 ст.187 (розбій) КК України, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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