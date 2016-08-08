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Милиционера, который перешел на сторону "ДНР", будут судить заочно

Милиционера, который перешел на сторону "ДНР", будут судить заочно

Киев • УНН

 • 6603 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Следственным управлением прокуратуры Донецкой области направлен в суд обвинительный акт для заочного осуждения бывшего милиционера за сотрудничество с террористической организацией "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В апреле-июне 2014 года, когда город Краматорск был оккупирован террористами "ДНР", 29-летний оперуполномоченный уголовного розыска Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области согласился на предложение своего коллеги, которого террористы назначили на должность начальника отдела милиции, и стал его заместителем.

Милиционер-предатель изымал у жителей Краматорска огнестрельное оружие, которым те владели на законных основаниях, и передавал его участникам "ДНР". Для сокрытия преступной деятельности террористов, он предоставил указания работникам не докладывать в ГУМВД Украины в Донецкой области об уголовных правонарушениях, совершались в то время на территории города.

Кроме того, 19 мая 2014 года мужчина вместе с "начальником горотдела милиции" и несколькими вооруженными боевиками, угрожая огнестрельным оружием, незаконно проникли в автосалон "Талисман" и с помощью эвакуаторов вывезли имущество на общую сумму около 6 млн грн.

После освобождения города от боевиков, указанный работник милиции скрылся. Сейчас он продолжает находиться на временно оккупированной боевиками территории и работать на террористов.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание или участие в террористической группы или террористической организации), ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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