Мілевський залишить брестське "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Українець Артем Мілевський незабаром залишить "Динамо-Брест", передає УНН з посиланням на Белта.
"Кілька відомих футболістів незабаром залишить брестське "Динамо". Мова йде про Артема Мілевського, Олексія Гавриловича і Павла Савицького", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в матчі 16-го туру білоруської першості брестське "Динамо" поступилося на своєму полі солігорському "Шахтарю" 1:3, причому єдиний гол "динамівців" забив Павло Савицький. Після 16 турів "Динамо-Брест" посідає 6-е місце в турнірній таблиці.
Мілевський підписав контракт з брестським "Динамо" 6 липня 2017 року.
Нагадаємо, у травні цього року гол Мілевського допоміг ФК "Динамо-Брест" стати володарем Кубка Білорусі.