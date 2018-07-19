Милевский покинет брестское "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинец Артем Милевский вскоре покинет "Динамо-Брест", передает УНН со ссылкой на Белта.
"Несколько известных футболистов вскоре покинут брестское "Динамо". Речь идет об Артеме Милевском, Алексее Гавриловиче и Павле Савицком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в матче 16-го тура белорусского первенства брестское "Динамо" уступило на своем поле солигорскому "Шахтеру" 1:3, причем единственный гол в составе проигравших забил Павел Савицкий. После 16 туров "Динамо-Брест" занимает 6-е место в турнирной таблице.
Милевский подписал контракт с брестским "Динамо" 6 июля 2017 года.
Напомним, в мае этого года гол Милевского помог ФК "Динамо-Брест" стать обладателем Кубка Беларуси.