Мілевський може отримати роботу в структурі "Динамо": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський може отримати місце в структурі столичного клубу. Про це повідомляє спортивний сайт Meta-ratings.com.ua, пише УНН.
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За даними ресурсу, президент столичного клубу Ігор Суркіс найближчими днями зустрінеться з Мілевським і, можливо, легендарному динамівському футболісту буде запропоновано роботу в структурі чемпіонів країни.
Яким саме напрямком зможе займатись у "Динамо" Мілевський, стане відомо за підсумками зустрічі футболіста із президентом "біло-блакитних".
Варто зазначити, що у складі київського "Динамо" Мілевський виступав із 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи. Останньою командою у кар'єрі футболіста Мілевського був закарпатський "Минай".
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