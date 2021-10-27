Мілевський може отримати роботу в структурі "Динамо": що відомо

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За даними ресурсу, президент столичного клубу Ігор Суркіс найближчими днями зустрінеться з Мілевським і, можливо, легендарному динамівському футболісту буде запропоновано роботу в структурі чемпіонів країни.

Яким саме напрямком зможе займатись у "Динамо" Мілевський, стане відомо за підсумками зустрічі футболіста із президентом "біло-блакитних".

Варто зазначити, що у складі київського "Динамо" Мілевський виступав із 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи. Останньою командою у кар'єрі футболіста Мілевського був закарпатський "Минай".

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