Двоє ексфутболістів збірної України отримали тренерські дипломи УЄФА

Алієв успішно пройшов тренерські курси і став володарем ліцензії УЄФА категорії А. На одному з фото він тримає диплом разом із футбольним агентом Артема Мілевського — Олександром Панковим.

“Ось вона! Іспит пройшов, ліцензія у мене, а тепер — Команда”, — написав у повідомленні Алієв.

Федецький отримав аналогічний диплом.

Примітно, що ліцензія УЄФА категорії А дає право тренувати професійні команди.

Зауважимо, що Федецький виступав за “Карпати”, “Дніпро”, “Дармштадт”, “Шахтар”. У збірнів відіграв 53 матчі. Ексгравець “Динамо” та московського “Локомотиву” — Алієв, відіграв 28 поєдинків і брав участь у домашньому Євро-2012 у складі “жовто-блакитних”.