Двое экс-футболистов сборной Украины получили тренерские дипломы УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Александр Алиев и Артем Федецкий получили тренерские дипломы УЕФА лицензии А, сообщает УНН со ссылкой на Instagram бывших игроков.
Алиев успешно прошел тренерские курсы и стал обладателем лицензии УЕФА категории А. На одном из фото он держит диплом вместе с футбольным агентом Артема Милевского — Александром Панковым.
“Вот она! Экзамен прошел, лицензия у меня, а теперь — Команда”, — написал в сообщении Алиев.
Федецкий получил аналогичный диплом.
Примечательно, что лицензия УЕФА категории А дает право тренировать профессиональные команды.
Заметим, что Федецкий выступал за “Карпаты”, “Днепр”, “Дармштадт”, “Шахтер”. В сборной сыграл 53 матча. Экс-игрок “Динамо” и московский “Локомотив” — Алиев, сыграл 28 поединков и участвовал в домашнем Евро-2012 в составе “желто-синих”.