Мілевський оголосив про завершення футбольної кар'єри

Цитата

“Майстри, всім привіт. Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго від цього йшов. У мене були варіанти, були пропозиції, але, напевно, я сказав собі: “Досить!”, — заявив Мілевський.

Деталі

У ролику, приуроченому до закінчення професійної кар’єри, Мілевський написав лист собі в юності, в якому описав свій шлях у футболі.

Додамо

36-річний Мілевський родом з Білорусі, де і починав кар’єру, з семи років тренуючись в мінській ДЮСШ “Зміна”. Його першим тренером був Микола Волков. Мілевський виступав за юнацьку збірну Білорусі, останній матч за яку провів 28 вересня 2000 року.

У 2000 році в 15 років переїхав в Україну і вступив до футбольної академії відомого тренера Павла Яковенка. З 2001 по 2002 рік грав у дублі команди “Борисфен”, потім перейшов у другий склад київського “Динамо”. В наступні роки був гравцем основи київської команди.

У листопаді 2012 року головний тренер “Динамо” Олег Блохін перевів Мілевського в дублюючий склад “Динамо”. У команді він провів 241 матч, в яких забив 84 голи і віддав 54 ассисти. Разом з киянами він тричі ставав чемпіоном України і чотири рази ставав володарем Кубка країни.

Після “Динамо” Мілевський виступав за турецький “Газіантепспор”, хорватські “Хайдук” і “Спліт”, “Конкордію”, “Тосно”, угорську “Вішвард” у і “Динамо” Брест з Білорусі.

Також на його рахунку 50 поєдинків у складі збірної України, в яких він забив вісім голів.