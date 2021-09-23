Милевский объявил о завершении футбольной карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Соответствующее заявление он опубликовал на своем Youtube-канале, передает УНН.
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“Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго от этого уходил. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: “Хватит!”, — заявил Милевский.
Детали
В ролике, приуроченном к окончанию профессиональной карьеры, Милевский написал письмо себе в юности, в котором описал свой путь в футболе.
Добавим
36-летний Милевский родом из Беларуси, где и начинал карьеру, с семи лет тренируясь в минской ДЮСШ “Смена”. Его первым тренером был Николай Волков. Милевский выступал за юношескую сборную Беларуси, последний матч за которую провёл 28 сентября 2000 года.
В 2000 году в 15 лет переехал в Украину и поступил в футбольную академию известного тренера Павла Яковенко. С 2001 по 2002 год играл в дубле команды “Борисфен”, потом перешёл во второй состав киевского “Динамо”. В последующие годы был игроком основы киевской команды.
В ноябре 2012 года главный тренер “Динамо” Олег Блохин перевёл Милевского в дублирующий состав “Динамо”. В команде он провел 241 матч, в которых забил 84 гола и отдал 54 ассиста. Вместе с киевлянами он трижды становился чемпионом Украины и четыре раза становился обладателем Кубка страны.
После “Динамо” Милевский выступал за турецкий “Газиантепспор”, хорватские “Хайдук” и “Сплит”, “Конкордию”, “Тосно”, венгерскую "Вишвард“у и “Динамо” Брест из Беларуси.
Также на его счету 50 поединков в составе сборной Украины, в которых он забил восемь голов.