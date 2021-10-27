Милевский может получить работу в структуре "Динамо": что известно

Детали

По данным ресурса, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и, возможно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.

Каким направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом "бело-голубых".

Следует отметить, что в составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола. Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский "Минай".

Напомним

Два экс-футболиста сборной Украины получили тренерские дипломы УЕФА.