Милевский может получить работу в структуре "Динамо": что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артём Милевский может получить место в структуре столичного клуба. Об этом сообщает спортивный сайт Meta-ratings.com.ua, пишет УНН.
Детали
По данным ресурса, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и, возможно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.
Каким направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом "бело-голубых".
Следует отметить, что в составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола. Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский "Минай".
Напомним
Два экс-футболиста сборной Украины получили тренерские дипломы УЕФА.