Миколаївський гвардієць знищив ворожого снайпера влучним кулеметним вогнем

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Як повідомили у НГУ, на території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

"Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - повідомили у Нацгвардії.

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