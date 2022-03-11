Николаевский гвардеец уничтожил вражеского снайпера метким пулеметным огнем

Детали

Как сообщили в НГУ, на территории одного из николаевских предприятий недалеко от передовых позиций украинских защитников, был замечен вражеский снайпер, который уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам.

"Метким пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившегося на дистанции более 1000 м", - сообщили в Нацгвардии.

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